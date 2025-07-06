В Шереметьево за сутки задержали и отменили почти 400 рейсов

Министерство транспорта России сообщило, что за последние сутки в московском аэропорту Шереметьево задержан 241 рейс, отменены — 158. В Петербургском Пулково задержаны 36 и отменены 87 рейсов, в аэропорту Нижнего Новгорода отменены 12 рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Как уточнило ведомство в Telegram-канале, по состоянию на 6:00 мск все аэропорты входят в плановый режим работы, массового скопления людей в зонах вылета нет. «Привлечены дополнительные сотрудники, пассажирам предоставляется вода, питание, доступны комнаты матери и ребенка, места для инвалидов, а также места для отдыха»,— говорится в сообщении.

Ограничения на прием и отправку самолетов продолжают действовать в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля. Их ввели более суток назад. Ранее Росавиация сообщила, что прием и отправку самолетов возобновили аэропорты Калуги и Нижнего Новгорода, которые также не работали более суток. В аэропорту Шереметьево 5 июля ограничения вводили пять раз.