На рынке труда соискателям становится теснее

В июне российские компании несколько увеличили спрос на сотрудников по сравнению с маем, однако этот показатель был на четверть ниже, чем год назад, в июне 2024-го. Как следует из ежемесячного отчета hh.ru по российскому рынку труда, составляемого на основе базы данных этой платформы, число активных вакансий в годовом сравнении в июне упало на 27%, а активных резюме — на столько же выросло. В результате hh.индекс (рассчитывается как соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий) вырос до 5,5 пункта. Год назад он был заметно ниже (3,1) — рост числа резюме все больше обгоняет рост количества вакансий.

Ранее эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН на основе данных опроса компаний заявляли о начале этапа сокращения персонала (подробнее см. “Ъ” от 2 июля). Однако кадровые эксперты подтверждали наличие этого тренда лишь частично. Незаметен он пока и в официальной статистике — по данным Росстата, уровень безработицы в РФ по итогам мая опустился до нового минимума в 2,2%. Впрочем, глава Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе отмечала появление признаков ослабления напряженности на рынке труда.

По данным hh.ru, при общем снижении прироста вакансий в ряде отраслей квалифицированных кандидатов на рабочие места по-прежнему не хватает. Это в первую очередь розничная торговля, где на одну активную вакансию приходится всего 1,2 резюме. Также дефицит кадров сохраняется в сфере медицины и фармацевтики (2,2 резюме на одну вакансию).

Избыток же работников фиксируется в маркетинге, где на одну вакансию приходится 16,4 резюме, в сфере информационных технологий (12,3 резюме) и в сегменте административного персонала (10,9 резюме). Как отмечают в hh.ru, заметнее всего за последний год снизился спрос на специалистов по управлению персоналом (на 44%), по автомобильному бизнесу (на 36%) и закупкам (на 31%). Наиболее сбалансированным сейчас выглядит региональный рынок труда Центрального федерального округа (hh.индекс составляет 4,4 пункта), наименее (из-за высокого уровня безработицы) — Северо-Кавказского округа (8,9).

Как считает сооснователь кадровой компании Future Today Денис Каминский, в перспективе ближайших месяцев рынок труда будет в основном зависеть от решений ЦБ о размере ключевой ставки. «Понятно, что если она будет снижаться, то компании вернуться к более активному найму. Если же останется на нынешнем уровне, то в первой половине 2026 года можно ждать первых относительно масштабных сокращений персонала»,— говорит эксперт.

Анастасия Мануйлова