Мошенники стали звонить абитуриентам и представляться сотрудниками вуза

МВД предупредило о новой схеме мошенничества, которая направлена на абитуриентов. Им звонят якобы сотрудники приемной комиссии университета и убеждают перейти по вредоносной ссылке.

В сообщении полиции Санкт-Петербурга сказано, что после перехода по ссылке жертва попадает на копию сайта «Госуслуг». После этого мошенники похищают учетную запись. «В случае отказа выполнить эти требования мошенники могут продолжить общение в грубой форме и угрожать тем, что абитуриента "вообще никуда не примут"»,— указали в полиции.

Сотрудники МВД также напомнили, что поступление в университет возможно только по результатам ЕГЭ, победы в олимпиаде или вступительных испытаний. Как сказано в сообщении, стрессовая ситуация и желание поступить в выбранный вуз делает абитуриентов уязвимыми для мошенников.