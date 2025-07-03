Минобороны: российская армия взяла Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области

Российские военнослужащие заняли населенный пункт Разино в Донецкой народной республике (ДНР) и Меловое в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В предыдущий раз военное ведомство отчитывалось о взятии населенного пункта Новая Кругляковка в Харьковской области 27 июня. 29 июня ведомство сообщило, что армия взяла Новоукраинку в ДНР. В конце прошлого месяца глава республики Денис Пушилин заявил, что российские военнослужащие заняли все населенные пункты ДНР, откуда ВСУ наступали в 2023 году.