Стали известны самые популярные среди электросамокатчиков улицы Сочи

Сервис Whoosh определил пять самых востребованных улиц для поездок на электросамокатах в Сочи. Согласно исследованию, около 90% поездок совершается с утилитарной целью — в качестве замены автомобилю, такси или городскому транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Наибольшей популярностью у самокатчиков пользуются транспортные магистрали, соединяющие жилые районы с деловыми и социальными центрами. Среди них — улицы Донская, Конституции СССР, Московская, Горького, а также Курортный проспект. Эти направления проходят параллельно маршрутам общественного транспорта и охватывают ключевые точки притяжения горожан.

Однако на курорте есть 37 зон с полным запретом и 47 — с ограничением скорости для СИМ. Эти зоны включают пешеходные участки, парки и набережные во всех районах города. Арендующие компании внесли изменения в свои системы, что позволяет блокировать движение электросамокатов в этих зонах.

Отмечается, что электросамокаты чаще всего используют в рамках так называемого «транспортного сценария»: маршрут без самопересечений, направленный из точки А в точку Б и не превышающий 7 км. Среди факторов, определяющих выбор именно такого способа передвижения, — перегруженность дорог, высокая стоимость такси и жаркие погодные условия. Подобная модель поведения укрепляет позицию электросамокатов как одного из элементов городской мобильности.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте стартовал первый в России пилотный проект по размещению электросамокатов в парковочных карманах для автомобилей, что позволит освободить тротуары от средств индивидуальной мобильности. Проект реализован сервисами кикшеринга МТС Юрент и Whoosh в сотрудничестве с местными властями, и в Центральном районе уже установлено 10 бесплатных парковок для самокатов.

Мария Удовик