Самокаты в Сочи перенесли с тротуаров в парковочные карманы для авто

В Сочи запустили первый в России пилотный проект размещения электросамокатов в парковочных карманах для автомобилей вместо тротуаров, установив специальный дорожный знак для обозначения таких зон. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Проект реализовали сервисы кикшеринга МТС Юрент и Whoosh по согласованию с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Сочи и Госавтоинспекцией. Решение направлено на освобождение тротуаров от средств индивидуальной мобильности и интеграцию их в существующую городскую инфраструктуру.

Зоны для парковки самокатов разместили в карманах расширения проезжей части вблизи пешеходных переходов. Участки отделены от дороги делиниаторами и конусами, оборудованы съездами на тротуары и отмечены специальными знаками. Приложения сервисов блокируют возможность оставить транспорт за пределами обозначенных мест.

«Это первое подобное нововведение в России, которое позволит решить один из самых актуальных вопросов для жителей и гостей города Сочи и грамотно интегрировать СИМ в уже существующую городскую инфраструктуру. На данный момент в Центральном районе уже запущено 10 бесплатных парковок для СИМ на 6 улицах. Пока что проект будет действовать в тестовом режиме»,— отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов.

Нововведение призвано убрать стоянки с узких тротуаров с высоким пешеходным трафиком. Новые парковки появились на улицах Кооперативная, Конституции СССР, Воровского, Роз и Несебрская.

По данным сервисов, в Сочи более 89% поездок на электросамокатах происходят по транспортному сценарию. На одном автомобильном месте может разместиться до 10 СИМ, способных перевозить десятки тысяч человек в разные точки города.

В перспективе проект планируют масштабировать на другие города присутствия сервисов. При организации парковок учитывались безопасность участников движения, достаточное пространство для размещения техники и точки локального спроса у горожан.

Мария Удовик