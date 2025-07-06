Самолет Cessna перевернулся после жесткой посадки под Омском

В Омской области устанавливают обстоятельства инцидента с самолетом Cessna. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По информации ведомства, вчера при выполнении полета в районе посадочной площадки «Поповка» (Азовский район) самолет Cessna совершил жесткую посадку и перевернулся вне ВПП. В результате авиапроисшествия никто не пострадал, воздушное судно получило повреждения.

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Илья Николаев