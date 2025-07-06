В Забайкалье пострадали восемь человек при жесткой посадке самолета АН-2

Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе. Внутри находились 11 человек: 10 парашютистов и один пилот. Травмы получили восемь человек, сообщила пресс-служба МЧС Забайкальского края.

«Кукурузник», который принадлежит Читинскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ, приземлился в СНТ «Топограф» через несколько минут после взлета, рассказали в МЧС. Пожара не произошло. Прокуратура организовала проверку, сообщили в ведомстве.