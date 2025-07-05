Sky News Arabia: США выступят гарантом прекращения огня в секторе Газа

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением «Хамас» будет включать гарантии США, что в секторе Газа не возобновятся бои. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По информации телеканала, США будут следить за соблюдением режима прекращения огня не только во время 60-дневного перемирия, но и после него. Проект соглашения также предусматривает передислокацию и последующий вывод израильских войск из сектора. Кроме того, стороны согласуют график доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль дал согласие на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа. По информации Ynet, переговоры еврейского государства с «Хамасом» могут состояться уже завтра в Катаре.

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