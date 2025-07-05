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Коммерсантъ FM
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Минобороны сообщило об уничтожении 48 украинских БПЛА над регионами России

Средства ПВО сбили 48 беспилотников ВСУ над восемью российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Дроны были перехвачены в период с 13:50 до 19:00 мск. Больше всего — 17 БПЛА — уничтожено над Брянской областью. Также ПВО сбили беспилотники над следующими регионами:

  • 11 БПЛА — над Орловской областью;
  • 5 БПЛА — над Смоленской областью;
  • 5 БПЛА — над Калужской областью;
  • 5 БПЛА — над Московской областью, в том числе 2 на подлете к Москве;
  • 2 БПЛА — над Курской областью;
  • 2 БПЛА — над Крымом;
  • 1 БПЛА — над Ярославской областью.

При предыдущей атаке было сбито 15 беспилотников над Брянской, Смоленской и Белгородской областями.

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