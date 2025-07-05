Минобороны сообщило об уничтожении 15 украинских БПЛА

Средства ПВО сбили 15 беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

11 дронов было перехвачено над Брянской областью. Еще три — над Смоленской, один — над Белгородской. БПЛА уничтожены в период с 11:00 до 13:50 мск.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. В Смоленской области пострадавших и разрушений также нет, сообщил глава региона Василий Анохин. Губернатор Белгородской области атаку пока не комментировал.

Сегодня утром над Брянской областью было перехвачено 20 дронов. Над Смоленской — три. Белгородская область, по данным Минобороны, последний раз подверглась атаке БПЛА в ночь на 5 июля.