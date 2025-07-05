Теннисистки Александрова, Самсонова и Андреева вышли в четвертый круг Wimbledon

Российские теннисистки Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Людмила Самсонова прошли в следующий раунд Wimbledon. Общий призовой фонд турнира составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.

17-я ракетка мира Александрова обыграла турецкую теннисистку Зейнеп Сёнмез, которая находится на 88-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:1) в пользу российской спортсменки. В следующем круге она сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Людмила Самсонова (19-ое место в рейтинге) обошла представительницу Австралии Дарью Касаткину (18-я строчка) со счетом 6:2, 6:3. Соперница Самсоновой в четвертом круге определится по итогам матча Джессики Боусас Манейро (Испания) с Даяной Ястремской (Украина).

7-ая в рейтинге WTA Мирра Андреева обыграла со счетом 6:1, 6:3 американку Хейли Баптист (55-ое место). В следующем круге россиянка сыграет с американкой Эммой Наварро.

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема. Матчи проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Финал в женском одиночном разряде пройдет 12 июля. В прошлом году победительницей Wimbledon стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.