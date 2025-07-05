Из Ставропольского края отправили на СВО машины для эвакуации раненых
Министерство имущественных отношений Ставрополья и Пятигорский межрайонный медицинский фтизиопульмонологический центр передали на линию боевого соприкосновения несколько автомобилей. Об этом сообщает «Вечерний Ставрополь» со ссылкой на главу минимущества региона Александра Мясоедова.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам чиновника, несмотря на то, что некоторые транспортные средства были списаны по различным причинам, все они прошли необходимый ремонт, находятся в отличном техническом состоянии и готовы к использованию в сложных условиях боевых действий. Эти машины подходят для эвакуации раненых, перевозки личного состава и боеприпасов, уточнил министр.
Кроме УАЗа, «Нивы» и др. автомобилей участникам специальной военной операции ставропольцы передали продукты питания и средства связи.
Как рассказал Александр Мясоедов, сегодня к отправке в зону СВО готовятся еще шесть единиц техники. «Это не первый и не последний груз, который будет отправлен на передовую, – подчеркнул министр. – Наши бойцы сражаются за Родину, и мы должны обеспечить их всем необходимым для победы».