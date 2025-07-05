Из Ставропольского края отправили на СВО машины для эвакуации раненых

Министерство имущественных отношений Ставрополья и Пятигорский межрайонный медицинский фтизиопульмонологический центр передали на линию боевого соприкосновения несколько автомобилей. Об этом сообщает «Вечерний Ставрополь» со ссылкой на главу минимущества региона Александра Мясоедова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам чиновника, несмотря на то, что некоторые транспортные средства были списаны по различным причинам, все они прошли необходимый ремонт, находятся в отличном техническом состоянии и готовы к использованию в сложных условиях боевых действий. Эти машины подходят для эвакуации раненых, перевозки личного состава и боеприпасов, уточнил министр.

Кроме УАЗа, «Нивы» и др. автомобилей участникам специальной военной операции ставропольцы передали продукты питания и средства связи.

Как рассказал Александр Мясоедов, сегодня к отправке в зону СВО готовятся еще шесть единиц техники. «Это не первый и не последний груз, который будет отправлен на передовую, – подчеркнул министр. – Наши бойцы сражаются за Родину, и мы должны обеспечить их всем необходимым для победы».

Ефим Мартов