Мошенники возобновили массовые обзвоны россиян от имени «Почты России»

В России зафиксирован новый всплеск мошеннических телефонных звонков от имени почтовых служб. Об этом сообщает член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники могут представляться сотрудниками сортировочных центров «Почты России». Жертве говорят о некой посылке или ошибке с доставкой. Затем мошенники просят перейти в чат-бот в Telegram для уточнения данных или подтверждения личности через «Госуслуги» или «Почта ID».

«На этом этапе происходит кража персональных данных»,— сказал ТАСС господин Немкин. При вводе логина и пароля от «Госуслуг» данные поступают злоумышленникам. Так они могут получить доступ к профилю. Антон Немкин подчеркнул, что представители «Почты России» не просят авторизироваться через сторонние чат-боты.

Господин Немкин призвал сразу завершать разговор при получении такой просьбы и не переходить по сторонним ссылкам. Для дополнительной защиты следует регулярно менять пароли и проверять, не входил ли кто-то в аккаунт.

«Если вы уже ввели данные на подозрительном ресурсе, как можно скорее смените пароль и сообщите об инциденте в техническую поддержку "Госуслуг"»,— добавил депутат. Он предупредил, что мошенники могут запугивать, торопить, создавать «иллюзию официальности», имитировать голосовые автоинформаторы или интерфейсы государственных порталов.

По словам вице-президента Т-Банка Константина Маркелова, ежемесячно на мобильные телефоны россиян поступает около 22 млн звонков от мошенников. Это около 80% от всех звонков.