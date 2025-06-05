Около 80% звонков на телефоны поступает от мошенников

Ежемесячно на мобильные телефоны россиян поступает около 22 млн звонков от мошенников, сообщил вице-президент Т-Банка Константин Маркелов. Он уточнил, что эта цифра составляет около 80% от всех звонков.

Господин Маркелов добавил, что механизмы временной блокировки средств позволили защитить в 2024 году более 33 млрд руб. «За прошлый год мы остановили (трансакции на сумму.— "Ъ") примерно 33 млрд руб., просто сохранили за счет наших механизмов, включая остановку трансакций»,— сказал он ТАСС.

По данным Генпрокуратуры, в 2024 году число зарегистрированных преступлений, связанных с телефонным мошенничеством, увеличилось на 15%, до 130 тыс. В марте прошлого года также были зафиксированы рекордные 20 млн звонков от мошенников за сутки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мошенники против всех».