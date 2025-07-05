Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник, летевший на столицу. В сообщении от 17:05 в его Telegram-канале говорилось, что «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

Спустя полчаса мэр рассказал, что системы ПВО «уничтожили еще один вражеский БПЛА». О последствиях на земле не сообщалось.

За последние несколько часов Росавиация не сообщала об ограничениях для московских аэропортов. Утром Шереметьево временно не выпускал самолеты, авиагавань работала только на прилет. Позднее ограничения были сняты. При этом сообщалось, что в «некоторых секторах московской воздушной зоны» были введены ограничения на использование воздушного пространства.