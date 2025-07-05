Росавиация ввела ограничения для «некоторых секторов» неба Москвы

В Росавиации сообщили об ограничениях для воздушного пространства Москвы. На данный момент столичные аэропорты работают штатно, но не исключены корректировки в расписании рейсов.

Представитель Росавиации Артем Коренко рассказал, что Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский по состоянию на 10:20 работали штатно. Однако «из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны» возможны изменения в графике отправки и прибытия самолетов. Решения по каждому рейсу будут принимать сами авиакомпании, «исходя из своих подходов к формированию собственных производственных программ», добавил представитель ведомства.

Господин Кореняко не уточнил, в связи с чем были введены ограничения.