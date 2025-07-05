На торгпредство России в Швеции дрон опять сбросил пакет с краской

Торговое представительство России в Швеции снова подверглось нападению. На здание сбросили с дрона пакет с краской, сообщила пресс-служба посольства РФ в королевстве. Предыдущая атака была совершена 17 июня.

Инцидент произошел сегодня около 3:30 утра (4:30 мск). В пресс-релизе говорится, что подобные нападения продолжаются более года. Дипмиссия обращалась к шведской полиции и в МИД королевства с призывами пресечь атаки. «Результатов, как видим, по-прежнему нет»,— отмечают в диппредставительстве.

Посольство потребовало провести расследования этой и предыдущих атак. Необходимо установить инициаторов и исполнителей нападений и привлечь их к ответственности. За развитие ситуации полную ответственность несут власти Швеции, отмечается в заявлении.

Торговое представительство — часть российской дипломатической миссии в Швеции. На его территорию распространяются привилегии, предусмотренные Венской конвенцией. В ней указано, что принимающее государство обязуется обеспечивать неприкосновенность иностранных миссий.