Пакет с краской сбросили на торговое представительство России в Швеции

Посольство России в Швеции сообщило, что в ночь на 17 июня торговое представительство страны «подверглось нападению БПЛА». Там уточнили, что пролетевший над территорией ведомства дрон сбросил на площадку перед центральным входом пакет с краской.

«Упомянутая атака продолжила череду аналогичных нападений последнего времени на помещения российской дипломатической миссии в Швеции, ставящих под угрозу безопасность ее сотрудников, наносящих ущерб имуществу представительства»,— говорится в сообщении посольства. В нем также сказано, что власти Швеции не справились с соблюдением международно-правовых обязательств и должны «выправить» ситуацию.

Как пояснило посольство, торговое представительство — часть российской дипломатической миссии в Швеции. Соответственно, на территорию ведомства распространяются иммунитеты и привилегии, предусмотренные Венской конвенцией. В ней указано, что принимающее государство обязуется обеспечивать неприкосновенность иностранных миссий.

Петр Бузлаев