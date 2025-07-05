В полиции объяснили, почему пока не завели дело из-за драки Смолова в кафе

Московская полиция проверяет данные о конфликте, произошедшем между футболистом Федором Смоловым и двумя мужчинами в кафе на Большой Никитской улице. По данным СМИ, в конце мая спортсмен поругался с другими посетителями заведения и ударил, как минимум, одного по лицу. Инцидент попал на видео.

«Одному из граждан потребовалась медицинская помощь», - подтвердили в ГУМВД России по столице.

Правоохранители пока не смогли опросить футболиста, так как он выехал за границу. Также «документы из больниц... не успели поступить в полицию в срок проверочных мероприятий», поэтому было решено отказать в возбуждении уголовного дела. Однако «проведение проверки продолжается», подчеркнули в главке.

Также в полиции сообщили, что проверяют информацию о возможном вымогательстве у господина Смолова. СМИ со ссылкой на источники писали, что от футболиста якобы требовали крупную сумму денег, чтобы запись с камеры видеонаблюдения в кафе не была обнародована.