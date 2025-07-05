Появилось видео драки футболиста Смолова в московской кофейне

В соцсетях распространилась запись с камеры наблюдения в одной из кофеен в центре Москвы. По данным СМИ, в конце мая здесь произошел конфликт между бывшим футболистом «Краснодара» и сборной Федором Смоловым и двумя посетителями.

Согласно версии источника «МК», спортсмен предлагал посетителям выпить вместе с ним и, получив отказ, повел себя агрессивно. По данным Telegram-канала Baza, посетители могли грубо сделать замечание компании футболиста из-за шума, что спровоцировало конфликт. СМИ также приводят информацию о том, что от господина Смолова могли требовать крупную сумму денег якобы за то, чтобы видеозапись не была обнародована. Baza утверждает, что после конфликта спортсмену сначала назвали сумму в 1 млн рублей, затем — 3 млн рублей, потом — 20 млн рублей.

По словам источника, после этого футболист отказался от дальнейших переговоров, вскоре видео появилось в соцсетях. «Спорт-Экспресс» утверждает, что полиция отказалась возбудить уголовное дело в отношении Федора Смолова «за отсутствием состава преступления» и так как у заявителей якобы не выявили травм.

В МВД заявили, что проверка продолжается, передает агентство «Москва». Сообщается, что сейчас футболист находится за пределами России, потому полиции пока не удалось его опросить. А так как документы из медучреждений, которые могли бы указывать на травмы у его оппонентов, не поступали, в возбуждении дела было отказано. Правоохранители также проводят проверку сообщений о предполагаемом вымогательстве у господина Смолова.