В МВД рассказали, нужно ли менять паспорт после изменения внешности

Россияне должны менять внутренний паспорт при сильных изменениях внешности после заболевания или медицинского вмешательства. Новый документ необходимо получить в течение 90 дней. Об этом заявила Миграционная служба МВД России.

В пресс-службе ведомства также рассказали, нужно ли менять загранпаспорт несовершеннолетнего ребенка, если он «вырос из фото». Административной ответственности за использование такого документа нет, то есть загранпаспорт менять не нужно.

Паспорт гражданина РФ также нужно менять при достижении возраста 20 или 45 лет, при изменении ФИО, утере документа или сильном его повреждении, а также при наличии ошибок в данных. В этих случаях необходимо подать заявление в центре «Мои документы» или в миграционном отделе МВД. Также можно оформить заявку через «Госуслуги».