Шереметьево не отправляет рейсы из-за ограничений в воздушном пространстве

Аэропорт Шереметьево прекратил отправку рейсов «в связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны», сообщили в Росавиации. Второй причиной названо усиление ветра.

«Пока аэропорт работает только на прием воздушных судов», — сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

Он попросил граждан и СМИ «принимать во внимание информацию только из официальных источников». В авиакомпании «Аэрофлот» сообщили ТАСС, что корректируют расписание «в связи с ограничениями в ряде аэропортов в ЦФО». Временно не работают также аэропорты Кирова и Ярославля.

Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений для «некоторых секторов» воздушного пространства Москвы.