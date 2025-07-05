Украинских морпехов обвинили в массовых убийствах

Главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении командира 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Владимира Баранюка, его заместителей Дмитрия Кармянкова и Виталия Ярошенко, а также командира 501-го батальона морской пехоты Николая Бирюкова. Ранее они были задержаны российскими военнослужащими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия боев в Мариуполе (апрель 2022 года)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Последствия боев в Мариуполе (апрель 2022 года)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году украинские командиры организовали блокирование северной части Мариуполя. В результате их подчиненные мешали эвакуации гражданского населения, используя его в качестве «живого щита», а также убивали тех, кто пытался прорваться через заслоны.

Как сообщил в субботу на оперативном совещании в Донецке председатель СКР Александр Бастрыкин, действия украинских морпехов привели к гибели 93 человек, еще 46 были ранены, повреждено и уничтожено 87 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Украинским командирам предъявлено обвинение в применении запрещенных средств ведения войны, убийствах и уничтожении гражданских объектов. Вскоре они предстанут перед Верховным судом ДНР.

Николай Сергеев