Новороссийск попал в список городов с высоким качеством жизни

Финансовый университет при правительстве РФ обнародовал рейтинг городов России с самым высоким качеством жизни по итогам первого полугодия 2025 года. Лидером исследования стала Москва с индексом 74,5. Вторую позицию занял Сочи (71,8), третью — Грозный (70,5). В пятерку также вошли Санкт-Петербург (69) и Новороссийск (66,9). Краснодар оказался на 16-й строчке списка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Индекс рассчитывался на основе комплексной оценки материального положения населения, доступности жилья, состояния здравоохранения и образования, уровня развития транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также экологической обстановки и оценки эффективности работы властей.

Сочи продемонстрировал высокий уровень удовлетворенности населения по целому ряду направлений. В городе отмечен один из лучших показателей по экологической ситуации и системе обращения с отходами, а также максимальные оценки качества школьного и вузовского образования. Жители курорта также сообщили о высоком уровне материального достатка.

Краснодар, несмотря на более низкое место в рейтинге, лидирует по субъективной самооценке благосостояния и доступности жилья. Новороссийск оказался среди городов с наименьшим числом жалоб на экологию и качество работы в сфере утилизации отходов.

Вячеслав Рыжков