Зампостпреда РФ при ОБСЕ ожидает эскалации конфликта на Украине

Риторика стран Запада подтверждает грядущую эскалацию конфликта на Украине, утверждает заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. По его мнению, от российской стороны требуют остановить боевые действия «просто так».

Как пояснил дипломат, Европа и Великобритания продолжают говорить о планах бесперебойно поставлять Украине оружие. «При этом они не рассматривают переговорные позиции России, озвученные президентом в июне и нашей делегацией в Стамбуле, включая необходимость устранения первопричин кризиса»,— сказал «РИА Новости» господин Буякевич.

Он назвал позицию Запад нереалистичной и неприемлемой. Кремль говорил, что Россию нельзя подтолкнуть к переговорам давлением и силой.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к новому раунду переговоров с Украиной. Турция подтвердила, что примет стороны для проведения встречи. В прошлый раз делегации Москвы и Киева встречались в Стамбуле 2 июня.

Подробности — в материале «Ъ» «Стамбул троицу любит».