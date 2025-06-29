Песков: Россию нельзя подтолкнуть к переговорам давлением и силой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не сядет за стол переговоров под воздействием давления или силы. Так он прокомментировал возможное введение новых санкций против РФ, призванных, по мнению ЕС, ускорить разрешение украинского кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами. Подтолкнуть Россию за счет какого-то давления или силы невозможно»,— заявил господин Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

По поводу нового, 18-го пакета санкций господин Песков отметил, что Россия считает эти меры незаконными, и назвал ограничения «обоюдоострым оружием». «Чем серьезнее пакет санкций... тем серьезнее, скажем так, как от ружья отдача в плечо»,— пояснил он.

27 июня президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к новому раунду переговоров с Украиной. В тот же день в Турции подтвердили, что примут стороны для проведения встречи. В прошлый раз делегации Москвы и Киева встречались в Стамбуле 2 июня.

Подробности — в материале «Ъ» «Стамбул троицу любит».