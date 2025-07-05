МИД Польши отправил РФ ноту протеста из-за поврежденного посольства в Киеве

МИД Польши направил ноту протеста, обвинив Россию в повреждении здания посольства в Киеве. Сообщение об этом опубликовано на странице министерства в соцсети X.

По версии министерства, здание было повреждено в результате авиаудара. Господин Сикорский сообщил, что при атаке никто из сотрудников посольства не пострадал. В министерстве сообщили, что удары являются нарушением международного права, в частности Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

В российском МИДе не комментировали заявление МИДа Польши. Пресс-служба Минобороны РФ заявляла, что целями атаки были военные заводы в Киеве, аэродром, а также нефтеперерабатывающий завод.