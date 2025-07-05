Аэропорт Пулково возобновил работу

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сняты ограничения на прием и выпуск рейсов. Работа авиагавани была приостановлена с 23:25 мск ради обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Из-за ограничений работы были задержаны более нескольких десятков рейсов, пишет «Фонтанка». Вместе с внутренними рейсами в Москву, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Уфу и Омск, также были задержаны и международные рейсы: в Дубай, Ташкент, Хургаду и Алматы. Издание сообщило, что пассажиры, прилетевшие в Санкт-Петербург, после посадки были вынуждены ждать в самолетах больше двух часов, прежде чем их смогли выпустить в аэропорт.

В Ленинградской области ночью сбили два беспилотника: в Гатчинском округе и над Тосненским районом, сообщал губернатор региона Александр Дрозденко. Пострадавших и разрушений нет, заявлял он.