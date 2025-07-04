Хачанов впервые за четыре года вышел в 1/8 финала Wimbledon

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл в пяти сетах соперника из Португалии Нуну Боржеша (37 ракетка мира). Господин Хачанов прошел в 1/8 финала турнира Wimbledon впервые с 2021 года.

Матч длился 3 часа 51 минуту и завершился со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (10:8) в пользу россиянина. Следующим соперником господина Хачанова станет теннисист из Польши Камиль Майхшак.

В четвертый круг Wimbledon вышел также российский теннисист, 14-я ракетка мира, Андрей Рублев. Он обыграл француза Адриана Маннарино, занимающего 123-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема, финал в мужском одиночном разряде пройдет 13 июля. Общий призовой фонд составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.