Андрей Рублев вышел в четвертый круг Wimbledon

14-я ракетка мира Андрей Рублев одержал победу над французом Адрианом Маннарино, занимающим 123-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, в матче третьего круга Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема, который проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Рублев обыграл Маннарино со счетом 7:5, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 59 минут. Соперник россиянина по четвертому кругу определится в матче между действующим победителем Wimbledon испанцем Карлосом Алькарасом и немецким теннисистом Янном-Леннардом Штруффом.

Финал Wimbledon в мужском одиночном разряде пройдет 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.

Таисия Орлова