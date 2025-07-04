В Сергиевом Посаде задержали подозреваемого в покушении на ребенка

Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство 9-летнего ребенка в Сергиевом Посаде, задержан. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Московской области.

Подозреваемый — местный житель 1990 года рождения. В ближайшее время его доставят в следственный отдел для допроса.

Инцидент произошел сегодня около 18:15 мск. По предварительным данным, ребенок сидел на качелях во дворе многоквартирного дома. Мужчина подошел к нему сзади и ударил ножом в шею, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что ребенка прооперировали. Его жизни ничего не угрожает.