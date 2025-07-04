Гендиректор «Айсберри-ФМ» прокомментировал отключение предприятия от канализации

Гендиректор ООО «Айсберри-ФМ» Андрей Есипов назвал недопутимой блокировку канализационных стоков предприятия. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фабрика мороженого "Айсберри-ФМ"

Фото: Правительство Ярославской области Фабрика мороженого "Айсберри-ФМ"

Фото: Правительство Ярославской области

Господин Есипов сообщил, что канализационные стоки предприятия были заблокированы утром 30 июня. ООО «Водоотведение» установило специальное оборудование на территории завода.

«Это решение было принято в одностороннем порядке, несмотря на официальное предостережение Тутаевского межрайонного прокурора о недопустимости подобных действий при отсутствии вступивших в силу судебных решений. Мы имеем дело с беспрецедентным случаем действий коммунальной организации в ущерб промышленной безопасности и социальным интересам региона. Блокирование жизненно важной инфраструктуры промышленного предприятия в обход судебных процедур и вопреки позиции надзорных органов является недопустимым»,— прокомментировал ситуацию генеральный директор ООО «Айсберри-ФМ» Андрей Есипов.

Он также сообщил, что сегодня Арбитражный суд Ярославской области запретил ООО «Водоотведение» временно ограничивать, прекращать и отказываться от оказания услуг по приемке и транспортировке сточных вод «Айсберри-ФМ».

«Ъ-Ярославль» ранее сообщал, что фабрика мороженого «Айсберри-ФМ» приостановила работу из-за отключения от сети канализации. При этом определением от 2 июля суд отказал в обеспечительной мере в виде запрета блокировки стоков. В ООО «Водоотведение» «Ъ-Ярославль» пообещали предоставить комментарий позже.

Антон Голицын