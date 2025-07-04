Завод «Айсберри» в Тутаеве приостановил работу из-за отключения от канализации

Предприятие «Айсберри-ФМ» по производству мороженого в Тутаеве Ярославской области приостановило работу из-за отключения от сетей городской канализации. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили информированные источники.

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Фото: Правительство Ярославской области Фабрика мороженого в Тутаеве

Фото: Правительство Ярославской области

Услуги по водоотведению предприятию оказывало ООО «Водоотведение». Сейчас оно не принимает стоки из-за их несоответствия нормативам. Суть спора можно установить по информации, размещенной в картотеке арбитражных дел. В частности, 2 июля 2025 года арбитражный суд вынес определение об отказе ООО «Айсберри-ФМ» в удовлетворении ходатайства об обеспечительных мерах по иску к ООО «Водоотведение».

В ходатайстве «Айсберри-ФМ» просило «запретить ООО "Водоотведение" до вступления в законную силу решения по настоящему спору временно ограничивать, прекращать и отказываться от оказания услуг по приемке и транспортировке сточных вод абонента ООО "Айсберри-ФМ" в централизованную систему водоотведения и устанавливать блокировочное оборудование на канализационных сетях ООО "Айсберри-ФМ"». Также в определении говорится, что оборудование, препятствующее отводу сточных вод, уже установлено.

Как следует из определения, ООО «Водоотведение» выставило фабрике мороженого счета за прием сточных вод, содержащих загрязняющие вещества в сверхнормативных концентрациях, а также за негативное воздействие на центральную систему водооведения в июле 2024 года. По существу дело пока не рассмотрено.

Также в арбитражном суде Ярославской области находится еще четыре иска ООО «Айсберри-ФМ» к ООО «Водоотведение» о признании недействительными актов отбора проб воды и протоколов испытаний. Все они были поданы в июне 2025 года. В настоящий момент иски оставлены без движения.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что фабрика мороженого в Тутаеве открылась в августе 2021 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», в ООО «Айсберри-ФМ» работают 777 человек, выручка в 2024 году составила 9,3 млрд руб. «Ъ-Ярославль» пытается получить комментарии сторон.

Антон Голицын