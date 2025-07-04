Спорт-Экспресс: канадский тренер возглавит «Локомотив»

Главным тренером ярославского ХК «Локомотив» станет канадец Боб Хартли. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург» Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург»

По данным издания, Хартли достиг договоренности с ярославским клубом о подписании контракта. Ранее Боб Хартли тренировал омский «Авангард» и выиграл с ним Кубок Гагарина. В 2001 под руководством Хартли клуб «Колорадо Эвеланш», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), стал обладателем Кубка Стэнли.

В тренерский штаб Хартли должны войти Жак Клутье и Сергей Звягин, с которыми он вместе ранее работал. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что Игорь Никитин, возглавлявший «Локомотив» последние четыре сезона, после победы в Кубке Гагарина досрочно расторг контракт с клубом из Ярославля и заключил пятилетний с ЦСКА. Теперь в его московский штаб войдут трудившиеся вместе с ним в Ярославле Дмитрий Юшкевич, Антон Курьянов, Рашит Давыдов, Дмитрий Пирожков. «Локомотив» еще не объявлял о новом наставнике команды.

Алла Чижова