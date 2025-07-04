Южная Корея планирует отправить спецпосланника в Россию

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён планирует отправку спецпосланников в 10 стран в дипломатических целях. В том числе рассматривается Россия. Об этом говорится в заявлении администрации, которое приводит агентство «Ренхап».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Min-Hee / Pool / Reuters Фото: Kim Min-Hee / Pool / Reuters

По этому поводу власти республики ведут постоянные консультации с другими странами. В администрации размышляли, стоит ли отправлять спецпосланника в Россию, учитывая военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Среди других рассматриваемых стран — США, Австралия, Канада, Франция, Индия, Япония и Китай. Цель — укрепить дипломатические отношения на высшем уровне.

Спецпосланники будут доносить до руководства других стран суть политики Ли Чжэ Мёна. Также они будут «передавать дружеские послания» для расширения взаимодействия стран. Южная Корея направляла в Россию спецпосланника при президентстве Мун Чжэ Ина (2017–2022).

Лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мён победил на выборах, которые проводились 29–30 мая. Досрочные выборы назначили в декабре 2024 года после вынесения импичмента президенту Юн Сок Ёлю. Ли Чжэ Мён выступает за диалог с КНДР и поддержание прагматичных отношений с Китаем и Россией.

Подробнее об итогах выборов — в материале «Ъ» «Избранный лидер может оказаться временным».