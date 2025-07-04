Оборону Подмосковья укрепили дачами

Как стало известно “Ъ”, в суд поступили материалы уголовного дела в отношении последних обвиняемых в крупной афере с землями Минобороны в Новой Москве и Подмосковье. Пятерым фигурантам, включая бывшего старшего помощника московского городского военного прокурора по безопасности Игоря Почапского, инкриминируется хищение более 45 га стоимостью почти 940 млн руб. Ранее несколько человек получили по этому делу в особом порядке от трех лет условно до четырех лет колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

235-му гарнизонному военному суду предстоит рассмотреть уголовное дело в отношении пятерых фигурантов громкого расследования о хищении земель Минобороны в Новой Москве и Подмосковье. Среди украденных оказались и более 12 га военного полигона Алабино, где проходят репетиции парадов ко Дню Победы, а сейчас готовят бойцов для участия в СВО.

Перед судом предстанут несколько активно участвовавших, по версии Главного военного следственного управления Следственного комитета России, в махинациях экс-председателей и членов садовых некоммерческих товариществ (СНТ), а также бывший старший помощник московского городского военного прокурора по безопасности Игорь Почапский. Последний, очевидно, может считаться одним из наиболее крупных выгодоприобретателей от деятельности преступной группы.

В материалах дела, в частности, говорится, что в период с 2011 по 2019 год на его родственников были оформлены «дорогостоящие объекты недвижимости — земельные участки в перечисленных муниципальных образованиях Москвы и Московской области и на территории Республики Черногория, а также дорогостоящие транспортные средства».

Большую же часть незаконно полученных земель участники этой схемы давно успели реализовать. Теперь обладатели коттеджей, не подозревавшие о махинациях, тем не менее могут столкнуться с серьезными проблемами.

Во всяком случае, сейчас похищенные у Минобороны 45 га, ставшие объектом преступления, как и обнаруженные у расхитителей активы, находятся под арестом.

В зависимости от роли фигуранты обвиняются в особо крупном мошенничестве, подделке документов и даче взятки (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 327 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Как уже рассказывал “Ъ”, афера была выявлена в 2019 году Главной военной прокуратурой. Материалы проверки послужили основанием для оперативно-разыскных мероприятий, которые проводили сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ и ГУЭБиПК МВД. 18 ноября 2021 года по результатам их работы было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве.

Из материалов дела следует, что вывод угодий, принадлежащих нескольким воинским частям в Одинцовском и Наро-Фоминском городских округах Подмосковья, а также в поселении Десеновское в Новой Москве, осуществлялся с 2008 по 2019 год. Как установило следствие, воспользовавшись тем, что в столичном регионе освобождались территории воинских частей в связи с их ликвидацией, военные, используя фиктивные документы, организовали подачу исков от членов расположенных рядом СНТ, которые были удовлетворены арбитражами судами и судами общей юрисдикции.

Таким образом за 11 лет в собственность СНТ «Искра» и «Кубинка-60», а также ДСК «Русь-1» и «Зорька» по подложным документам перешло более 45 га, принадлежавших Минобороны. Нанесенный государству ущерб оценивается почти в 1 млрд руб.

Отметим, что оказавшиеся сейчас на скамье подсудимых фигуранты своей вины не признают. При этом кроме них к уголовной ответственности ранее были привлечены трое организаторов преступления — бывший заместитель руководителя департамента расквартирования Минобороны полковник в отставке Сергей Бородин, экс-начальники Ватутинской и Алабинской квартирно-эксплуатационных частей военного ведомства полковники Валерий Майборода и Азамат Хайруллин, а также кадастровый инженер Александр Дзюба. В отличие от предполагаемых сообщников все они полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и в прошлом году в особом порядке получили от небольших условных сроков до четырех лет лишения свободы.

Интересно, что максимальный срок Одинцовский горсуд назначил кадастровому инженеру Дзюбе, отбывающему наказание на предприятии оборонки, участвующем в исполнении контрактов Минобороны «по стратегически важным направлениям». Там, как утверждал в Мособлсуде сам осужденный, он освоил «современные методики для картографических БПЛА». Впрочем, ходатайство Александра Дзюбы о смягчении наказания вследствие его «чрезмерной суровости» апелляционная, а совсем недавно и кассационная инстанция оставили без удовлетворения.

Олег Рубникович