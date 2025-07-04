В Ереване проходит шествие в поддержку Самвела Карапетяна

В Ереване проходит шествие от парка Времена года до СИЗО «Ереван-Центр» в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна, арестованного по обвинению в призывах к захвату власти. По оценке корреспондента «Ъ», в шествии участвует несколько тысяч человек. Полиция проведению акции не препятствует.

Шествие началось с митинга, на котором организаторы потребовали освободить господина Карапетяна. Затем участники акции направились к СИЗО, где содержится бизнесмен. В первых рядах идут брат предпринимателя Карен Карапетян и архиепископ Езрас. По ходу маршрута митингующие, помимо прочего, скандируют «Свободу».

Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель, входит в список Forbes. Он выступил в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которых критиковал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Господин Карапетяна был задержан 18 июня. Его обвинили в призывах к захвату власти. Его компанию «Электрические сети Армении» национализировали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Никол Пашинян вышел на "Священную борьбу"».

Лусине Баласян