На Ленсоветовской дороге в Шушарах загорелась пилорама

Вечером 4 июля загорелось здание пилорамы, расположенное на Ленсоветовской дороге в Шушарах, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Инцидент случился в 19:06. К ликвидации возгорания привлекли четыре единицы техники и 19 человек личного состава ведомства.

UPD: Происходило горение обстановки на площади 350 кв. метров. В 21:15 пожар был локализован.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о крупном пожаре в ангаре на Витебской Сортировочной улице, который случился 2 июля. Горели 600 кв. м. площади. На месте просшествия работали 28 спасателей, возгоранию присваивали дополнительный номер 1-БИС.

Андрей Маркелов