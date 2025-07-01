Ангар площадью 600 «квадратов» горит на Витебской Сортировочной улице

Пожарные тушат возгорание в ангаре, расположенном по адресу Витебская Сортировочная улица, дом 40. Огонь распространился на площади 600 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Вид на пожар из центра города

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Специалисты получили вызов по происшествию во Фрунзенском районе в 21:46. В 22:08 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Он возник в ангаре площадью 600 кв. метров, горение происходит по всему объекту. В 22:25 объявлена локализация, по дополнительному номеру 1БИС дан отказ.

Сведения о пострадавших не поступали. На месте работают 28 спасателей, привлечено шесть единиц техники.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в результате пожара в гаражном кооперативе на Зотовском пострадали 11 авто.

Татьяна Титаева