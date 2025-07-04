Паслер поручил рассмотреть возможность регулирования тарифов на услуги газовиков
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил рассмотреть возможность регионального регулирования тарифов на техобслуживание газового оборудования, чтобы сделать эти услуги максимально доступными для жителей региона. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Денис Паслер
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Вопрос обсуждался на заседании областного правительства. С 2023 года техобслуживание и ремонт газового оборудования обязаны проводить газораспределительные организации на основании договоров с управляющими компаниями и собственниками.
Однако, за первую половину 2025 года заключено только 70,9% договоров по многоквартирным домам и 87,5% — с собственниками квартир, процент выполненных работ еще ниже.
«Регулирование тарифов позволит увеличить процент выполнения работ по техническому обслуживанию газового оборудования и повысить его надежность»,— сказано в сообщении.
Напомним, в ночь на 26 июня, в Ивделе произошел взрыв в жилом доме. В квартире на втором этаже пятиэтажки произошел хлопок газового баллона с последующим горением, из-за которого погибло два человека. За медпомощью обратились семь человек, четверо из них были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Взрыв в Ивделе произошел спустя три дня после хлопка газа в жилом доме в Серове.