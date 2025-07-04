Нобелевского лауреата Андрея Гейма лишили гражданства Нидерландов

Лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Андрей Гейм сообщил, что его лишили гражданства Нидерландов из-за получения британского подданства в 2012 году. Власти Нидерландов потребовали у господина Гейма сдать паспорт в посольство в Лондоне и пригрозили возможными санкциями со стороны Интерпола в случае отказа.

В письме, которое цитирует газета The New York Times, ученый называет ситуацию «странной и печальной». Несмотря на лишение гражданства, Андрей Гейм продолжает считать себя нидерландско-британским подданным, остается членом Королевской академии наук и искусств Нидерландов, а также иностранным членом Национальной академии наук США.

Андрей Гейм родился в 1958 году в Сочи и получил образование в Московском физико-техническом институте. В 1990-х годах он покинул СССР, получил нидерландское гражданство, а в 2001 году переехал в Великобританию, где работает до сих пор. Вместе с Константином Новоселовым он был удостоен Нобелевской премии за разработку метода получения графена.