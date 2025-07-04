Мелким авариям укрупнили лимит компенсации

С 5 июля упрощаются правила оформления мелких аварий без инспектора. Если между участниками ДТП есть разногласия, касающиеся обстоятельств аварии, то от страховщика можно будет получить 200 тыс. руб.— вдвое больше, чем раньше. Страховщики считают, что новый лимит повысит популярность европротокола. Информацию об изменениях необходимо донести до водителей, предупреждает эксперт: многие не знают про увеличение лимита. Поправки могут спровоцировать рост страховых мошенничеств, предупреждали ранее в правительстве и Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки к закону об ОСАГО внесла группа депутатов фракции «Новые люди» еще в июне 2023 года. Два года ушло на доработку и принятие документа.

Изменения связаны с оформлением мелких аварий через европротокол, то есть без вызова ГИБДД. Напомним, если участники договорились об обстоятельствах аварии (кто виноват, кто куда ехал и так далее) и сфотографировали место происшествия с помощью приложения «Помощник ОСАГО» или «Госуслуги Авто», то страховщик компенсирует пострадавшему ущерб на 400 тыс. руб. (предельно возможная сумма в системе ОСАГО в принципе). Но если между участниками ДТП возникли разногласия, то лимит компенсации составлял всего 100 тыс. руб. В этом случае автомобилисты должны заполнить извещение о ДТП, зафиксировать в нем суть разногласий и сфотографировать место происшествия с помощью приложения.

Российский союз автостраховщиков (РСА) напоминает, что если у водителей нет разногласий, но фотографии аварии они по каким-то причинам не сделали, то лимит остается 100 тыс. руб.

Если есть разногласия и нет фотографий, то европротоколом авария не оформляется — подать документы можно, но страховая откажет.

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Депутаты в пояснительной записке указывали, что размер минимальной суммы ущерба для ДТП с разногласиями не менялся с 2018 года (в 2014 году его повышали с 25 тыс. до 50 тыс. руб., в 2018 году — с 50 тыс. до 100 тыс. руб.). В то же время ОСАГО подорожало, напоминали авторы поправок. Они ссылались на расширение тарифного коридора «автогражданки» в сентябре 2022 года, однако после внесения законопроекта цены продолжили корректироваться. Последний раз — в начале 2025 года, когда тарифный коридор был расширен по решению ЦБ на 20% для владельцев мотоциклов (см. “Ъ” от 27 января). Парламентарии также ссылались на данные Росстата об инфляции, которая составила 34% в 2018–2023 годах. С помощью поправок, уверены депутаты, можно повысить популярность упрощенного способа оформления аварий.

По данным ГИБДД, в 2024 году европротоколом было оформлено 832 тыс. мелких ДТП (+2% к 2023 году). Это 32,8% от всего массива аварий с материальным ущербом (без пострадавших), включая те, что оформлялись инспекторами. Данных о том, сколько ДТП оформлено с разногласиями, в открытом доступе нет.

«Европротокол становится незаменимым инструментом для современных водителей, позволяя сэкономить силы и время,— заявил президент РСА Евгений Уфимцев.— Оформляя аварию самостоятельно, водители существенно сокращают время ожидания представителей власти, а также снижают нагрузку на движение на дорогах, минимизируя заторы. Страховое сообщество активно поддерживает нововведение». Повышение лимита до 200 тыс. руб. будет способствовать росту оформления аварий без участия ГИБДД, подтвердили в Банке России.

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ЦОДД Москвы призвал водителей активнее пользоваться европротоколом для личной безопасности. «Пока столкнувшиеся машины стоят на трассе, риск попасть во вторичную аварию (столкновение со стоящей при оформлении машиной.— “Ъ”) каждую минуту увеличивается на 2,8%,— говорят в центре.— Если в ДТП нет пострадавших, призываем водителей съезжать на обочину и оформлять европротокол. Ждать Госавтоинспекцию для этого не нужно». По данным центра, в январе—мае камеры на МКАД зафиксировали более 600 тыс. различных инцидентов, из них 38% — это остановки на проезжей части по различным причинам и ДТП.

Однако вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сомневается, что нововведение резко повысит популярность европротокола.

«Многие водители до сих пор считают, что им “светит” всего 100 тыс. руб., даже если они подпадают под критерии максимально возможного лимита,— говорит он.— Нужно активно рассказывать людям о том, как вся эта система работает. Но эффект будет через много лет». Его прогноз косвенно подтверждается реакцией читателей канала общества «Синие ведерки», где был опубликован анонс нового закона: ряд автомобилистов искренне удивились, что при разногласиях аварию можно оформить без ГИБДД, хотя эта опция существует уже много лет.

На этапе подготовки поправок правительство РФ указывало на возможный риск роста случаев мошенничества — когда водители имитируют аварию, чтобы получить выплату от страховщика,— из-за повышения лимита. Об этом говорили и в Госдуме во время принятия поправок в первом чтении. Вице-премьер Дмитрий Григоренко призывал открыть страховщикам доступ к «документам и информации, связанным с наступлением страхового случая» (формулировка из правительственного заключения), однако неизвестно, что конкретно имелось в виду и было ли это в итоге сделано. Адвокат Сергей Радько не исключает, что теперь могут появиться мошенники, которые будут имитировать и оформлять ДТП якобы с разногласиями, чтобы получить повышенную выплату.

Иван Буранов