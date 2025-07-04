Ростов вошел в число городов с достаточно высоким уровнем жизни

По итогам первого полугодия 2025 года Ростов-на-Дону вошел в список городов России с достаточно высоким качеством жизни, заняв 37-е место. Рейтинг опубликован на сайте Финансового университета при правительстве России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сергей иванов Фото: сергей иванов

Среди проблем, снижающих качество жизни в Ростове-на-Дону, аналитики указывают на недостаточно комфортные условия для ведения бизнеса. Далее по убыванию идут работа предприятий ЖКХ, доступность жилья, готовность к миграции и экология.

Лидерами по качеству жизни среди российских городов стали Москва (индекс составил 74,5), Сочи (71,8), Грозный (70,5).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что донская столица вошла в список 334 самых дорогих городов мира, заняв 313 место. Ростов обошел три десятка ливийских, пакистанских, египетских и индийских городов, включая Каир, Дели и Александрию.

Наталья Белоштейн