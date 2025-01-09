Ростов-на-Дону вошел в рейтинг самых дорогих городов мира

В список 334 самых дорогих городов мира, подготовленный статистическим порталом Numbeo, вошел Ростов-на-Дону. Донская столица заняла 313 место, обойдя три десятка ливийских, пакистанских, египетских и индийских городов, включая Каир, Дели и Александрию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Аналитики оценили индекс стоимости жизни в Ростове в 22,7 пункта, а индекс арендной платы в 6,7 пунктов. Индекс бакалейных товаров составил 21 пункт, индекс цен в ресторанах — 22,4 пункта. Наконец, местный индекс покупательской способности оказался на уровне 61 пункта. Для сравнения, в швейцарском Цюрихе, который возглавил рейтинг, индекс покупательской способности населения оценили в 166,3 пункта, а индекс стоимости жизни — в 103,3 пункта.

Дмитрий Ковалевский