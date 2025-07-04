«Несколько смущает присутствие Америки»

Владимир Мединский объяснил смену обложки учебников по истории для 11-х классов. По словам помощника президента, теперь на титульной странице учебного пособия будет изображена стыковка кораблей «Союз» и «Аполлон». Причина в том, что напечатанный ранее фрагмент фрески швейцарского художника Ханса Эрни с голубем мира слишком сложный для восприятия школьника. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает такое решение логичным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Помощник президента РФ Владимир Мединский во время возникшей паузы в переговорном процессе с Украиной решил вернуться к одному из главных направлений своей деятельности — наведению порядка в преподавании гуманитарных наук в школах и других учебных заведениях. На этом направлении периодически происходят различные изменения, в том числе и весьма интересные. В частности, как выразился Мединский, «нам всем не понравилась» обложка учебника по всеобщей истории для 11-х классов.

На ней напечатан фрагмент фрески известного швейцарского художника и скульптора Ханса Эрни под названием Ta panta rei («Все в движении»). Она находится у входа во Дворец Наций ООН в Женеве. Конкретно на учебном пособии изображен белый голубь на фоне детских лиц — символ мира во всем мире. Однако, как было сказано выше, титульный лист решили заменить. Причина в трудности восприятия. Далее цитата по Telegram-каналу Владимира Ростиславовича: «Проще надо быть, понятнее, особенно для школьников». Теперь вместо Ханса Эрни с его голубем учебник украсит изображение стыковки космических кораблей — советского «Союз» и американского «Аполлон». Фоном к этой картине будет Суперсерия СССР—Канада 1972 года.

По словам Мединского, общий смысл в следующем: Россия всегда за сотрудничество, а любые битвы только в спорте. В целом логично.

Действительно, можно рискнуть предположить, что далеко не все в современной России в курсе того, кто такой Ханс Эрни, тем более явно не все знают о существовании фрески на здании Дворца Наций ООН в Женеве. Насчет того, что голубь мира — это сложно для восприятия, можно, конечно, поспорить, но мы не будем этого делать. Несколько смущает присутствие Америки. Так невольно получается, что всеобщая, а также российская история в той или иной степени связана с недружественными Соединенными Штатами. Хотя курс на сотрудничество нынче актуален.

В этой связи логично напомнить, что программа «Союз»—«Аполлон» была учреждена в 1972 году соглашением между СССР и США о совместном исследовании космоса в мирных целях. Тогда как раз был взят курс на разрядку международной напряженности, это была попытка сближения через общие интересы. На счет того, что происходит сейчас, конечно, не все однозначно, но в целом похоже. Более того, идеологически верно. Можно было бы изобразить нечто близкое к традиционным ценностям и многополярному миру. С большим вниманием к другим континентам и сотрудничеству с ними. Впрочем, не будем развивать дискуссию, ибо решение уже принято. Тем более при необходимости и желании обложку всегда можно поменять.

Фотогалерея История российско-американского сотрудничества в космосе Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 1964 году советский ученый Аркадий Кузьмин совместно с коллегами из США измерил температуру поверхности Венеры с помощью американского радиотелескопа, доказав, что планета чрезвычайно горячая. В 1970 году это помогло советскому зонду «Венера-7» (на фото) совершить успешную посадку на небесное тело Фото: РИА Новости В 1973 году США передали СССР высококачественные снимки района посадки советского аппарата «Луноход-2», сделанные миссией Apollo 17. Благодаря американской помощи американцев советская команда смогла точно спланировать маршрут лунохода — он прошел в четыре раза больше предыдущей модели

На фото: маршрут «Лунохода-2» по лунному кратеру Лемонье Фото: NASA В 1975 году состоялась первая международная стыковка двух космических кораблей в рамках проекта «Союз-Аполлон»

На фото: первое советско-американское рукопожатие в космосе. Справа — выходящий из переходного отсека Томас Стаффорд, слева — встречающий его на борту «Союза-19» Алексей Леонов Фото: NASA В 1992 году Россия и США заключили соглашение о сотрудничестве в исследованиях космоса. Российское космическое агентство совместно с NASA разработало программу «Мир-Шаттл», предусматривавшей полеты многоразовых американских кораблей «Спейс Шаттл» на российскую космическую станцию «Мир»

На фото: космонавт Валерий Поляков в иллюминаторе космической станции «Мир» во время сближения с шаттлом «Дискавери», 1994 год Фото: NASA В 1994 году космонавт Сергей Крикалев (на фото) стал первым россиянином, полетевшим на американском шаттле («Дискавери») Фото: NASA В 1995 году была проведена стыковка (на фото) американского шаттла «Атлантис» с российской орбитальной станцией «Мир» Фото: NASA В 1995 году астронавт Норман Тагард (на фото) отправился к станции «Мир» на российском корабле «Союз ТМ-21» Фото: Альберт Пушкарев / ТАСС В 1998 году был запущен первый модуль МКС «Заря» (на фото), созданный в России по заказу и на средства США. Блок стал основой для сборки всей станции Фото: NASA В 2000 году на МКС прибыл первый постоянный экипаж в составе американского астронавта Уильяма Шеперда (на фото слева) и российских Юрия Гидзенко (в центре) и Сергея Крикалева (справа). Экспедиция положила начало непрерывному присутствию людей на орбите, которое успешно продолжается и сегодня Фото: NASA В 2008 году Сенат США разрешил NASA оплачивать необходимые полеты американских космонавтов на российских «Союзах» к МКС

На фото: стыковочный модуль «Причал» и пилотируемый корабль «Союз МС-23» Фото: NASA В 2011 году закрылась американская программа Space Shuttle, после чего США стали доставлять своих астронавтов на МКС с помощью российских кораблей «Союз» вплоть до 2020 года, когда американский пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX был успешно выведен на орбиту

На фото: МКС, сфотографированная с космического корабля SpaceX Dragon Фото: NASA В 2022 году NASA и «Роскосмос» подписали соглашение по перекрестным полетам космонавтов на американских кораблях и на российских «Союзах» к МКС, чтобы гарантировать постоянное присутствие специалистов для обслуживания станции в случае задержки или отмены запуска космического корабля

На фото: астронавт рядом с МКС Фото: NASA В 2022 году российская космонавтка Анна Кикина (на фото) совершила полет на американском корабле Crew Dragon в рамках перекрестных полетов Фото: NASA В 2023 году было продлено соглашение по эксплуатации МКС (на фото): международные партнеры продлили эксплуатацию станции до 2030 года, правительство России — до 2028 года Фото: NASA Следующая фотография 1 / 14 В 1964 году советский ученый Аркадий Кузьмин совместно с коллегами из США измерил температуру поверхности Венеры с помощью американского радиотелескопа, доказав, что планета чрезвычайно горячая. В 1970 году это помогло советскому зонду «Венера-7» (на фото) совершить успешную посадку на небесное тело Фото: РИА Новости В 1973 году США передали СССР высококачественные снимки района посадки советского аппарата «Луноход-2», сделанные миссией Apollo 17. Благодаря американской помощи американцев советская команда смогла точно спланировать маршрут лунохода — он прошел в четыре раза больше предыдущей модели

На фото: маршрут «Лунохода-2» по лунному кратеру Лемонье Фото: NASA В 1975 году состоялась первая международная стыковка двух космических кораблей в рамках проекта «Союз-Аполлон»

На фото: первое советско-американское рукопожатие в космосе. Справа — выходящий из переходного отсека Томас Стаффорд, слева — встречающий его на борту «Союза-19» Алексей Леонов Фото: NASA В 1992 году Россия и США заключили соглашение о сотрудничестве в исследованиях космоса. Российское космическое агентство совместно с NASA разработало программу «Мир-Шаттл», предусматривавшей полеты многоразовых американских кораблей «Спейс Шаттл» на российскую космическую станцию «Мир»

На фото: космонавт Валерий Поляков в иллюминаторе космической станции «Мир» во время сближения с шаттлом «Дискавери», 1994 год Фото: NASA В 1994 году космонавт Сергей Крикалев (на фото) стал первым россиянином, полетевшим на американском шаттле («Дискавери») Фото: NASA В 1995 году была проведена стыковка (на фото) американского шаттла «Атлантис» с российской орбитальной станцией «Мир» Фото: NASA В 1995 году астронавт Норман Тагард (на фото) отправился к станции «Мир» на российском корабле «Союз ТМ-21» Фото: Альберт Пушкарев / ТАСС В 1998 году был запущен первый модуль МКС «Заря» (на фото), созданный в России по заказу и на средства США. Блок стал основой для сборки всей станции Фото: NASA В 2000 году на МКС прибыл первый постоянный экипаж в составе американского астронавта Уильяма Шеперда (на фото слева) и российских Юрия Гидзенко (в центре) и Сергея Крикалева (справа). Экспедиция положила начало непрерывному присутствию людей на орбите, которое успешно продолжается и сегодня Фото: NASA В 2008 году Сенат США разрешил NASA оплачивать необходимые полеты американских космонавтов на российских «Союзах» к МКС

На фото: стыковочный модуль «Причал» и пилотируемый корабль «Союз МС-23» Фото: NASA В 2011 году закрылась американская программа Space Shuttle, после чего США стали доставлять своих астронавтов на МКС с помощью российских кораблей «Союз» вплоть до 2020 года, когда американский пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX был успешно выведен на орбиту

На фото: МКС, сфотографированная с космического корабля SpaceX Dragon Фото: NASA В 2022 году NASA и «Роскосмос» подписали соглашение по перекрестным полетам космонавтов на американских кораблях и на российских «Союзах» к МКС, чтобы гарантировать постоянное присутствие специалистов для обслуживания станции в случае задержки или отмены запуска космического корабля

На фото: астронавт рядом с МКС Фото: NASA В 2022 году российская космонавтка Анна Кикина (на фото) совершила полет на американском корабле Crew Dragon в рамках перекрестных полетов Фото: NASA В 2023 году было продлено соглашение по эксплуатации МКС (на фото): международные партнеры продлили эксплуатацию станции до 2030 года, правительство России — до 2028 года Фото: NASA Смотреть

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе