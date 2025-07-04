«Несколько смущает присутствие Америки»
Дмитрий Дризе — об актуальности исторической науки
Владимир Мединский объяснил смену обложки учебников по истории для 11-х классов. По словам помощника президента, теперь на титульной странице учебного пособия будет изображена стыковка кораблей «Союз» и «Аполлон». Причина в том, что напечатанный ранее фрагмент фрески швейцарского художника Ханса Эрни с голубем мира слишком сложный для восприятия школьника. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает такое решение логичным.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время возникшей паузы в переговорном процессе с Украиной решил вернуться к одному из главных направлений своей деятельности — наведению порядка в преподавании гуманитарных наук в школах и других учебных заведениях. На этом направлении периодически происходят различные изменения, в том числе и весьма интересные. В частности, как выразился Мединский, «нам всем не понравилась» обложка учебника по всеобщей истории для 11-х классов.
На ней напечатан фрагмент фрески известного швейцарского художника и скульптора Ханса Эрни под названием Ta panta rei («Все в движении»). Она находится у входа во Дворец Наций ООН в Женеве. Конкретно на учебном пособии изображен белый голубь на фоне детских лиц — символ мира во всем мире. Однако, как было сказано выше, титульный лист решили заменить. Причина в трудности восприятия. Далее цитата по Telegram-каналу Владимира Ростиславовича: «Проще надо быть, понятнее, особенно для школьников». Теперь вместо Ханса Эрни с его голубем учебник украсит изображение стыковки космических кораблей — советского «Союз» и американского «Аполлон». Фоном к этой картине будет Суперсерия СССР—Канада 1972 года.
По словам Мединского, общий смысл в следующем: Россия всегда за сотрудничество, а любые битвы только в спорте. В целом логично.
Действительно, можно рискнуть предположить, что далеко не все в современной России в курсе того, кто такой Ханс Эрни, тем более явно не все знают о существовании фрески на здании Дворца Наций ООН в Женеве. Насчет того, что голубь мира — это сложно для восприятия, можно, конечно, поспорить, но мы не будем этого делать. Несколько смущает присутствие Америки. Так невольно получается, что всеобщая, а также российская история в той или иной степени связана с недружественными Соединенными Штатами. Хотя курс на сотрудничество нынче актуален.
В этой связи логично напомнить, что программа «Союз»—«Аполлон» была учреждена в 1972 году соглашением между СССР и США о совместном исследовании космоса в мирных целях. Тогда как раз был взят курс на разрядку международной напряженности, это была попытка сближения через общие интересы. На счет того, что происходит сейчас, конечно, не все однозначно, но в целом похоже. Более того, идеологически верно. Можно было бы изобразить нечто близкое к традиционным ценностям и многополярному миру. С большим вниманием к другим континентам и сотрудничеству с ними. Впрочем, не будем развивать дискуссию, ибо решение уже принято. Тем более при необходимости и желании обложку всегда можно поменять.
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История российско-американского сотрудничества в космосе
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