Власти Турции отрицают связь лесных пожаров с Рабочей партией Курдистана

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отвергает данные о том, что лесные пожары в стране вызваны группой, связанной с Рабочей партией Курдистана.

О том, что лесные пожары в Измире, Манисе и Хатае связаны с РПК, заявляли некоторые пользователи соцсетей. «Превращать утверждения, не основанные на каких-либо выводах, в политический материал,— это дезинформация, столь же опасная, как и сами пожары»,— говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при администрации Турции в соцсети Х.

В результате лесных пожаров, вспыхнувших в последние дни в нескольких турецких провинциях, двое человек погибли и более 500 пострадали. Об этом сообщал министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу. Глава МВД Турции Али Ерликая говорил, что более 50 тыс. жителей были эвакуированы.

Рабочая партия Курдистана основана в 1978 году для защиты национальных прав курдов в Турции. С 1984-го партия начала вести военную партизанскую борьбу против официального руководства Турции и выступала за создание курдской автономии в составе республики. В начале 2000-х признана террористической организацией на территории Турции, ЕС и США.