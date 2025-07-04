Депутат повторно обратился в прокуратуру по вопросу кинотеатра «Спутник» в Сочи

Депутат Константин Затулин повторно обратился к прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому с просьбой разобраться в ситуации с кинотеатром «Спутник» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кинотеатр располагался в Центральном районе города и был снесен в 2007 году. По словам депутата, это знаковый для многих поколений сочинцев объект культуры, архитектурный памятник и достопримечательность курорта.

Как следует из обращения, в марте депутат уже направлял аналогичный запрос, выражая сомнение в правомерности передачи участка под застройку. Он напомнил, что в итоге на месте кинотеатра не было построено ни одного объекта, а возведение многоэтажных зданий на территории бывшего русла реки Сочи технически затруднительно из-за геологических особенностей участка.

В новой инициативе господин Затулин требует от прокуратуры установления ответственности лиц, причастных к принятию решения о передаче земли под инвестиционный проект, а также участия ведомства в судебных процессах, направленных на расторжение договоров аренды и инвестирования. Конечной целью он называет возврат участка в ведение города.

Мария Удовик