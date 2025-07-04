Теннисистка Камилла Рахимова уступила в матче третьего круга Wimbledon

Российская теннисистка Камилла Рахимова уступила чешке Линде Носковой в матче третьего круга Wimbledon — турнира Большого шлема, который проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд соревнований составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.

Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. Линда Носкова занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В следующем раунде она сыграет против американской теннисистки Аманды Анисимовой. 80-я ракетка мира Камилла Рахимова впервые в карьере играла в третьем круге Wimbledon. В матче второго раунда она обыграла прошлогоднюю полуфиналистку турнира — пятую ракетку мира итальянку Джасмин Паолини.

Финал Wimbledon в женском одиночном разряде состоится 12 июля. В прошлом году победительницей турнира стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Таисия Орлова