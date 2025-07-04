Ярославца задержали за призывы к терроризму

УФСБ России по Ярославской области задержало жителя Ярославля 1979 года рождения за публичные призывы к терроризму в интернете. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видеозаписи УФСБ по Ярославской области Фото: Скриншот видеозаписи УФСБ по Ярославской области

Следствие установило, что задержанный, придерживаясь радикальных проукраинских взглядов, размещал в мессенджере Telegram призывы к насилию против высшего руководства России.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ, предусматривающей до семи лет лишения свободы за подобные деяния. Ведутся следственные действия для сбора доказательств.

Антон Голицын