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Ярославца задержали за призывы к терроризму

УФСБ России по Ярославской области задержало жителя Ярославля 1979 года рождения за публичные призывы к терроризму в интернете. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Скриншот видеозаписи УФСБ по Ярославской области

Фото: Скриншот видеозаписи УФСБ по Ярославской области

Следствие установило, что задержанный, придерживаясь радикальных проукраинских взглядов, размещал в мессенджере Telegram призывы к насилию против высшего руководства России.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ, предусматривающей до семи лет лишения свободы за подобные деяния. Ведутся следственные действия для сбора доказательств.

Антон Голицын

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